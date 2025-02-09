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انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي ونقل 5 مصابين للمستشفى

10:14 ص الأحد 09 فبراير 2025

انقلاب ميكروباص

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل الكارتة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من الفيوم اتجاه 6 أكتوبر نتيجة اختلال عجلة القيادة.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتهشم السيارة.

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