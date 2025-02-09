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قرار قضائي جديد بشأن "كروان مشاكل" لاتهامه بسب إعلامية شهيرة

10:12 ص الأحد 09 فبراير 2025

كروان مشاكل

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كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" لاتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة، لجلسة 12 فبراير.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح حدائق القبة، اليوم السبت، بحبس أحمد علي محمد السيد الشهير بـ "كروان مشاكل"، 4 أشهر مع كفالة 500 جنيه عن كل تهمة وجهت إليه، في القضية رقم 12201، والمتهم فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

و وكانت تقدمت الإعلامية ريهام سعيد ببلاغان رقمي 62159 و62214، واتهمه البلاغ الأول بإثارة الفزع بين المواطنين عبر نشر شائعات عن تلوث مياه الشرب، أما البلاغ الثاني، فتضمن اتهام "كروان مشاكل" ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش حياء المصريين وتتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها أنها بصفتها مواطنة مصرية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة وأنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين.

على جانب آخر تقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كروان مشاكل محكمة جنح حدائق القبة
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