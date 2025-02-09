حقيقة العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية مسروق أعضائها في المنوفية

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا منشورًا مصحوبًا بصورة وتعليق بشأن العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، مسروق منها أعضائها.

أكد المصدر، أن المنشور المشار إليه "قديم" سبق تداوله بتاريخ2-4-2019، بعدد من المواقع الإخبارية الخاصة بدولة اليمن، إذ أن جهات التحقيق اليمنية كشفت عن هوية الفتاة المشار إليها وملابسات الواقعة آنذاك.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.