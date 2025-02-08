النيابة تحقق في سرقة أجهزة كهربائية من مركز طبي بأطفيح

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مركز طبي بمدينة أطفيح جنوب المحافظة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما باشرت التحقيق مع متهمين اثنين ألقت مباحث الجيزة القبض عليهما.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا يُفيد بسرقة مركز طبي في مدينة أطفيح، فوجه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من الفحص أن المركز الطبي كان لا يزال تحت التجهيز ويُعد للتسليم إلى وزارة الصحة. ومن خلال جمع المعلومات وفحص آخر المشاهدات في محيط المركز، تمكنت التحريات من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلان عن العمل.

قاد المقدم محمد مختار، رئيس مباحث أطفيح، قوة أمنية تمكنت من القبض على المتهمين، وتبين أن أحدهما له معلومات جنائية، وأنهما استغلا نوم الخفير، فتسللا عبر سور المركز الطبي، ودخلا من باب لم يكن مغلقًا بإحكام، ثم قاما بسرقة جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة لإخفاء هويتهما، بالإضافة إلى جهاز سنترال كامل وثلاث شاشات تلفزيون.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.