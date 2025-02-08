إحداهما قاصر.. النيابة تحقق في واقعة الاعتداء على فتاتين بعد اختطافهما وضرب شقيقهما بالهرم

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة اختطاف فتاتين على يد خمسة مسلحين، بعدما تم اقتيادهما عنوة من مركبة "توك توك" إلى سطح أحد العقارات، حيث تعرضتا لاعتداء وحشي.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث، مع مراجعة كاميرات المراقبة القريبة من موقع الجريمة لتحديد هوية الجناة وضبطهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من قسم شرطة الهرم، يفيد بتعرض فتاتين للاختطاف والاعتداء من قِبل خمسة شباب في منطقة الهرم. وعلى الفور، وجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بسرعة فحص البلاغ وكشف ملابساته.

كشفت التحريات، التي قادها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الضحيتين، وهما قريبتان تحملان جنسية دولة إفريقية، كانتا تستقلان "توك توك" في الثالثة فجرًا برفقة شقيق إحداهما، في طريق عودتهم إلى المنزل. وأثناء ذلك، اعترض طريقهم "توك توك" آخر، نزل منه خمسة أشخاص، واعتدوا بالضرب على شقيق الفتاة، ما دفعه للفرار، تاركًا شقيقته وابنة عمها فريستين للجناة.

أوضحت التحريات، التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المعتدين اقتادوا الفتاتين إلى سطح أحد العقارات، حيث تناوبوا الاعتداء عليهما تحت تهديد السلاح، ما أدى إلى فقدان القاصر عذريتها، وبعد ارتكاب جريمتهم، فرّ الجناة هاربين، تاركين الضحيتين في حالة يُرثى لها.

توجهت الفتاتان إلى قسم الشرطة فور تمكنهما من الفرار، حيث قدمتا بلاغًا مفصلًا ووصفًا دقيقًا للمتهمين، وتعمل فرق البحث الجنائي على ملاحقة الجناة، من خلال تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.