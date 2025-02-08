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تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى" لـ 12 أبريل

04:24 م السبت 08 فبراير 2025

محكمة

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كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، والتي تضم رجال أعمال، أصحاب شركات كبرى، مقاولين، مصممي جرافيك، وأصحاب محلات ذهب، إلى جلسة 12 أبريل المقبل لاستكمال المرافعة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضـياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.
يُذكر أن من بين المتهمين 22 متهمًا هاربًا و13 محبوسًا على ذمة القضية.

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الإرهاب تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى محكمة جنايات أول درجة
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