السجن المشدد 15 سنة لمتهم و10 سنوات لآخرين في قضية "خلية داعش كرداسة"

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لمتهم آخر في قضية "خلية داعش كرداسة".

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.

وجاءت أسماء المتهمين الصادر بحقهم الحكم على النحو التالي: "أحمد. ع، يوسف. أ، مصطفى. ج، وأسامة. ح" .

وكانت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين، بالإضافة إلى أحكام بالسجن المشدد على باقي المتهمين، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.