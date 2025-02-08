ضبط قائد سيارة فرّ هاربًا بعد دهسه لطفل بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة لاذ بالفرار عقب اصطدامه بطفل، مما أدى إلى وفاته في منطقة السلام بالقاهرة.

وكان قسم شرطة السلام أول قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول طفل، يبلغ من العمر 7 سنوات، متوفى متأثرًا بإصاباته جراء حادث تصادم.

وبسؤال والد الطفل، أفاد بأن نجله كان يعبر الطريق حين صدمته سيارة، مما تسبب في إصابته ووفاته لاحقًا.

وبعد تكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط السيارة وقائدها، والذي تبين أنه سائق مقيم بمحافظة القليوبية. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وحجز السيارة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط المروري.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحوادث المرورية وضبط المتسببين فيها.