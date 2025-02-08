للحد من عمليات النصب.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 3 شركات سياحية غير مرخصة

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد ثلاث شركات ومكتب سياحة تعمل دون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة بالنصب على المواطنين.

وتبين أن ثلاث شركات ومكتب سياحة يروجون لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدّعين أنهم شركات سياحية مرخصة، رغم أن نشاطهم غير قانوني. وقد قامت تلك الشركات بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارتها في شقق مستأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعُثر بداخلها على عدد من المضبوطات، أبرزها: صور جوازات سفر، تأشيرات لرحلات دينية، برامج لرحلات داخلية، حجوزات طيران، دفاتر إيصالات استلام نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية حفاظًا على حقوق المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، لا سيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة دون ترخيص، تحسبًا لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج - عمرة - برامج سياحية".