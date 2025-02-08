"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 33 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث قام قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، بشن حملات أمنية مكثفة في محافظتي أسوان ودمياط لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى ملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا مخدرات، شملت ضبط 7 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وكميات من مخدري الهيروين والشابو، بحوزة 4 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية، وضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص، بينها بندقية آلية و3 فرد محلي الصنع، وتنفيذ 821 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا مخدرات، شملت ضبط 8 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و7 كيلوجرامات من مخدر البانجو، و11 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو.

بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين، وضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخص، بينها 4 فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات، بحوزة 5 متهمين، لـ4 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون.