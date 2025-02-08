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سقوط تشكيل عصابي لسرقة أسياخ الحديد وكابلات الكهرباء بالقطامية

11:57 ص السبت 08 فبراير 2025

سقوط تشكيل عصابي

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة أسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها بمنطقة القطامية.

ونجحت القوات في ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأسياخ الحديدية وكابلات الكهرباء، ثم صهرها لاستخلاص النحاس منها، مستخدمين أسلوب "قص الأسياخ".

واعترف المتهمون بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهم تم ضبط كمية من الأسياخ الحديدية والكابلات الكهربائية المسروقة، بحوزة عميلهم سيئ النية، وهو عاطل مقيم بمحافظة المنيا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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سقوط تشكيل عصابي كابلات الكهرباء القطامية
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