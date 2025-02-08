لمياء تطلب خلع زوجها: "بيهددني بالساطور"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت لمياء ع.، 32 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها بعد معاناة دامت لسنوات بسبب التهديدات المستمرة التي تتعرض لها.

وأوضحت "لمياء" في دعواها أن زوجها اعتاد تهديدها بالعنف باستخدام ساطور بشكل متكرر، مما جعل حياتها الزوجية مستحيلة، وأدى إلى تدهور حالتها النفسية والجسدية.

وأضافت أنها حاولت مرارًا إصلاح الأمور بينهما، لكن تهديدات زوجها زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حتى أنه أصبح يستخدم الساطور خلال نوبات غضبه، مما دفعها للخوف على حياتها وحياة أبنائها.

وأشارت إلى أنها كانت تتعرض لإهانات شديدة أثناء المشاجرات، مما أثر على استقرارها العاطفي وتماسك الأسرة، مؤكدة أن زوجها لم يكتفِ بالتهديد فقط، بل كان يتعمد إهانتها أمام أطفالهما، الأمر الذي جعلها تشعر بالعجز والذل.

ولفتت إلى أنها طلبت المساعدة من أهل زوجها، لكنهم لم يتدخلوا، بل كانوا يتجاهلون الموقف أو يبررون تصرفاته.

وفي النهاية قررت "لمياء" اللجوء إلى المحكمة، مطالبة بالخلع وبدء حياة جديدة بعيدة عن العنف، وحملت الدعوى رقم 163 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها.