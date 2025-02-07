"الميكروباص طار".. جثة و4 مصابين في حادث مروع بمحور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 أخرون في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا تحديدا بنزلة الطريق الأبيض.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى المحور اتجاه مدينة السادس من أكتوبر نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث حالة وفاة و4 مصابين نقلوا إلى مستشفيي إبمابة العام والشيخ زايد للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.