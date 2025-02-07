في محاولة قتل محام الحوامدية.. النيابة تأمر بحبس المتهمين وضبط الهاربين

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة محاولة قتل محامٍ بمدينة الحوامدية، بعدما أطلقا النار عليه لمنعه من الوصول إلى المحكمة وتقديم مستندات مهمة في قضية نزاع عقاري.

كما قررت النيابة ضبط وإحضار باقي المتهمين، بينهم المحرض الرئيسي الذي ما زال هاربًا.

كشف المحامي محمد أبو الفتوح، المجني عليه، أن المتهم الرئيسي المحرض كان قد هدده سابقًا بالقتل وخطف أبنائه، وطلب منه عبر وسيط عدم التوجه إلى المحكمة وإلا سيتعرض للأذى، وعندما تجاهل التهديد، فوجئ يوم الجلسة بسيارة تعترض طريقه، ونزل منها شابان، أحدهما يحمل سلاحًا ناريًا، بينما أغلقت دراجة نارية الطريق خلفه، مما جعله يشعر بأنه وقع في كمين.

وأوضح المحامي أنه استطاع الفرار بسيارته رغم إطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه، وقدم بلاغًا إلى قسم شرطة الحوامدية.

عقب تداول مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية أحد المتهمين، وهو الشاب الذي كان يستقل الدراجة النارية وسقط منها أثناء مطاردة المحامي، مما أدى إلى إصابته بكسر في قدميه. تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم داخل المستشفى، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، بتحريض من عدة أشخاص بسبب نزاع على عقارات تقدر قيمتها بـ4 ملايين جنيه.

وقامت النيابة العامة بتحريز مقطع فيديو يوثق لحظة الهجوم، والذي ظهر فيه الجناة وهم ينقلون المصاب بعد سقوطه، وبعد اعترافات المتهم المصاب، تم القبض على أحد المحرضين، بينما تستمر جهود الأمن لضبط باقي المتهمين.