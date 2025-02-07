حالة اختناق في حريق شقة مدينة العمال بإمبابة

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة بمدينة العمال بحي إمبابة شمال الجيزة مصابا بحالة اختناق.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع طلعت حرب.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص والمعاينة اشتعال النيران بشقة بالطابق الأول لعقار مكون من 4 أدوار مما أسفر عن حالة اختناق نقلت إلى مستشفى إمبابة العام.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.