القاتل الصامت يهدد حياة 3 من أسرة واحدة ببولاق الدكرور



كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 من أسرة واحدة بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز ببولاق الدكرور غرب الجيزة، الجمعة.

تلقى العميد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات اختناق بشارع العشرين.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ مدعومين بفريق إنقاذ بري تابع لإدارة الحماية المدنية، وتبين اختناق 3 أفراد من أسرة واحدة نتيجة تسرب غاز بشقة بشارع محمد الخولي.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتدخل مسؤولو طوارئ الغاز لاتخاذ اللازم.