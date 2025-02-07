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الداخلية تلاحق الشائعات.. ضبط صيدلي نشر أخبارًا كاذبة عن نقص الأدوية وألبان الأطفال

12:48 م الجمعة 07 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - عاطف مراد:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت نشر معلومات غير دقيقة حول نقص الأدوية وألبان الأطفال، مما أثار قلق المواطنين.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط الصيدلي المتورط في الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة. وبمواجهته، أقر بقيامه ببث مقاطع الفيديو المضللة بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وجارٍ استكمال التحقيقات حول الواقعة.

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وزارة الداخلية الداخلية تلاحق الشائعات ضبط صيدلي نشر أخبارًا كاذبة نقص الأدوية وألبان الأطفال
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