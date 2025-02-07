سيدة تلفق تهمة خطيرة لرجل بفيديو مزيف.. الأمن يكشف التفاصيل

كتب - عاطف مراد:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن رسالة صوتية وصورة لشخص، مع الادعاء بأنه متورط في نشاط غير مشروع وقيامه بتهديد إحدى السيدات وأبنائها.

وبعد التحريات والفحص، تم ضبط ناشر الفيديو، وهو شخص له معلومات جنائية، حيث أقر بتحصله على المقطع من سيدة ضمن متابعيه، وقام بنشره دون التأكد من صحته بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

كما تمكنت القوات من ضبط صاحبة الرسالة الصوتية، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث أقرت بإرسالها المحتوى لناشر الفيديو بقصد التشهير بالشخص الظاهر في الصورة، والادعاء بتورطه في أنشطة غير قانونية، بسبب خلافات سابقة بينهما. وبمواجهة الأخير، الذي تبين أن له معلومات جنائية، أقر بوجود تلك الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.