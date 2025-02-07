الداخلية تداهم وكر تاجر سلاح في سوهاج وتضبط 17 بندقية خرطوش



كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية في محافظة سوهاج، بحوزته ترسانة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك عقب تحريات مكثفة أجراها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج.

وكشفت التحريات أن المتهم، الذي يحمل معلومات جنائية، كان يتاجر في الأسلحة غير المشروعة، متخذًا من دائرة مركز شرطة المنشأة مسرحًا لنشاطه. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه والقبض عليه، وعُثر بحوزته على (2 بندقية خرطوش - 14 فرد محلي - طبنجة محدثة صوت - طلقة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.