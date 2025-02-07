ضبط عصابة شركات وهمية احتالت على المواطنين ببرامج سياحية غير مرخصة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 6 شركات وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين، بعدما زعمت تقديم خدمات سياحية ودينية رغم عدم حصولها على التراخيص اللازمة، حيث استولت على مبالغ مالية من الضحايا، مروجة لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه الضبطية عقب تحريات مكثفة أجراها قطاع الأمن العام بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، حيث أكدت المعلومات قيام المتهمين بإيهام المواطنين ببرامج سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتورطين، وعُثر بحوزتهم على (أختام الشركات – صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – دفاتر بأسماء وبيانات العملاء – كروت دعائية – إعلانات إلكترونية عن نشاط الشركات المزيفة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.