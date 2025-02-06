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"شتمه وخبط عربيته".. القبض على سائق اعتدى على الملحن أحمد طارق يحيى بالدقي

10:23 م الخميس 06 فبراير 2025

أحمد طارق يحيي

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كتب - محمد شعبان:

لم تتوان الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملاحقة سائق متهم بسب الملحن أحمد طارق يحيى وإتلاف سيارته بالدقي، ساعات قليلة احتاجها ضباط وحدة المباحث لتحديد وضبط قائد المركبة.

البداية تعود إلى تقدم ابن نجم الزمالك السابق ببلاغ إلى مأمور قسم شرطة الدقي يتهم فيه سائق سيارة ملاكي بالاصطدام بسيارته عمدًا وإحداث تلفيات بالمركبة فضلا عن اعتدائه عليه بالسب.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال وجه ضباط مباحث فرقة الوسط بفحص البلاغ الوقوف على ملابساته تنسيقًا مع وحدة المباحث وتحت إشراف قطاع الأمن العام.

توجيهات سريعة أصدرها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي لمساعديه تركزت على تفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث ومطابقة أقوال المبلغ بالتلفيات الفعلية بسيارته.

في غضون ساعات قليلة امتلك رجال المباحث تفاصيل كاملة عن الواقعة، سائق سيارة ملاكي ماركة "أوبترا" اصطدم بسيارة "يحيى" من الجهة اليسرى محدثًا تلفيات بجهة عجلة القيادة والإكصدام الأمامي.

بتقنين الإجراءات استهدفته مأمورية أشرف عليها العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث الفرقة وقادها النقيب مصطفى الجارحي أسفرت عن ضبطه والسيارة قيادته -المستخدمة في الحادث- وأقر بصحة التحريات وأرجع السبب إلى خلاف على أولوية المرور بينه وبين الملحن المعروف.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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