إصابة 6 عمال في انقلاب سيارة بطريق الروبيكي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الروبيكي مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مدخل مدينة بدر.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ربع نقل تقل مجموعة من العمال في طريقهم إلى العاصمة الإدارية؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث إصابة 6 عمال نقلوا إلى مستشفى بدر الجامعي للعلاج، وجنبت إدارة المرور حطام السيارة.