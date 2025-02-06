ملابس شفافة.. النيابة تكشف تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط الراقصة "هندية"

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تفاصيل جديدة حول الواقعة التي شغلت الرأي العام في الأيام الأخيرة، بعد ضبط الراقصة الشهيرة "هندية" بتهمة نشر مقاطع فيديو فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب قد رصدت المتهمة "سمر.ز" الشهيرة بـ"هندية"، وهي تقوم بتصوير مقاطع فيديو ترتدي فيها ملابس شفافة وفاضحة، تظهر من خلالها مواطن عفتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة غرائز الرجال.

وتبين من التحقيقات أن الراقصة تتعمد نشر هذه المقاطع لزيادة مشاهداتها واستقطاب راغبي المتعة الحرام، ما يحقق لها المزيد من المتابعين والمشاهدات، وهو ما يتنافى مع المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأمرت النيابة بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق.

كما بدأت النيابة في إجراء تحقيقات موسعة مع المتهمة، عقب القبض عليها في أحد الملاهي الليلية بمدينة الشيخ زايد، حيث تم ضبطها أثناء قيامها بالرقص الخليع المحرض على الفجور.

وطلبت النيابة العامة تحريات موسعة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب لفحص مقاطع الفيديو المنشورة على حسابات المتهمة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية، بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قد ألقت القبض على المتهمة داخل الملهى الليلي، وتم نقلها إلى قسم الشرطة للتحقيق معها في الاتهامات المنسوبة إليها.