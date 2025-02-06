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حبس الراقصة هندية بعد ضبطها في كباريه بالشيخ زايد

06:45 م الخميس 06 فبراير 2025

ملهى ليلي

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كتب- صابر المحلاوي:

قرر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد حبس الراقصة هندية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للراقصة المتهمة اتهامات التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الفسق

وباشرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع الراقصة هندية عقب إلقاء القبض عليها في ملهى ليلي بمدينة الشيخ زايد لاتهامها بخدش الحياء من خلال بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، والتحريض على الفسق والفجور بالرقص الخليع المثير للغرائز.

وطلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب حول الواقعة ونشاط المتهمة وتفحص مقاطع فيديو من حساباتها الشخصية.

وأوضحت التحريات الأولية حول الواقعة، أن المتهمة تدعى هندية وتعمل راقصة بأحد الملاهي الليلية بنطاق مدينة الشيخ زايد وتقوم ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن استعراض مفاتنها بطريقة إباحية، من أجل تحقيق الربح وزيادة عدد المشاهدات.

وألقت الأجهزة الأمنية المختصة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، القبض على المتهمة داخل أحد الملاهي الليلية بالشيخ زايد، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق معها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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