قبل ترويج 3 بنادق.. حبس المتهم بالاتجار بالأسلحة النارية في العجوزة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس تاجر سلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 3 بنادق "خرطوش" بقصد الاتجار بمنطقة العجوزة.

ووجهت النيابة العامة، للمتهم حيازة واتجار بالأسلحة النارية، وحرزت المضبوطات وأمرت بإرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.

وتمكن رجال مباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر سلاح بحوزته 3 بنادق وأموال بمنطقة العجوزة.

وكشفت التحريات أن المتهم له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة التابعة لمديرية أمن الجيزة،وألقي القبض عليه لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "دون ترخيص".

وعلى الفور، أمكن ضبط المتهم وعُثر بحوزته على 3 بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات، ومبالغ مالية عملات "محلية "، من متحصلات نشاطه الإجرامي، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.