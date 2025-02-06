نسب رسالة له.. قرار قضائي بشأن زميل موظف الأوبرا المنتحر

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل المتهم باصطناع رسالة ونسبها لموظف دار الأوبرا المنتحر في نهر النيل بمنطقة إمبابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

واستأنف ممثل النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل الموظف المتهم بتزوير الرسالة المنسوبة إلي موظف دار الأوبرا المنتحر.

في وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بوجود جثة طافية بنهر النيل، وتوصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقامت بمناظرة جثمان المتوفى، فلم يتبين به أي آثار إصابة.

وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأنه لا يشتبه جنائياً في الوفاة، وأضاف أنه انتشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منشور يحتوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.

وبإجراء التحريات تبين أن موظفا سابقا بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق على أحد المنشورات على تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم على المتوفى من جهة عمله الأمر الذي دفعه للإقدام على الانتـ حار، وبمواجهة المتهم أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان ما إذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.