جثة و3 رصاصات.. قرار قضائي جديد في جريمة ثأر العمرانية

كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة شقيقان في واقعة اتهامهما بقتل عامل والثأر منه لقتله والدهما في معركة عائلية بالعمرانية، إلى جلسة 8 أبريل المقبل، لورود التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم.

وأمرت المحكمة بإيداع المتهم الأول "ر. ت" تحت الملاحظة بإحدى المنشآت الصحية النفسية والعصبية لمدة 45 يومًا لفحص حالته النفسية والعقلية؛ وبيان ما إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي يفقده الإدراك والاختيار وعما إذا كان مسئولاً جنائيًا وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المُتهمان إلى محكمة الجنايات العاجلة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التي حملت رقم 14290 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمُقيدة برقم 6091 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة ، أن المتهمين هم "ر. ن"، وشقيقه "م. ت".

وذكرت النيابة العامة وفق ما جاء بأوراق الدعوى، أن المتهمان في اليوم الرابع والعشرين من أكتوبر من العام 2024، في دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتلا المجني عليه"م. ش"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله على إثر خلاف نشب وثأر ظنا باطلا أنه وجب.

وتابعت النيابة العامة، أن "ر.ت" المتهم الأول :سائق" باغت المجني عليه بثلاث رصاصات، فقأت الأولى رأسه بينما الثانية خرقت ظهره، والثالثة اخترقت فخذه بسلاح ناري، قد أعده مُسبقًا لذلك الغرض فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدًا إزهاق روحه حال تقديم المتهم الثاني له المساعدات سيارة لرصد المجني عليه وإعداده مع المخططات على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول حيازة سلاح ناري مششخن "مسدس"، و29 طلقة بغير ترخيص مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن سبب الوفاة الإصابة النارية المفردة بالرأس والصدر والظهر والفخذ وما أحدثته من كسور في عظام الجمجمة وتهتك بالمخ والسحايا وتهتك بالرئة والشريان الأيمن ونزيف دموى بالمخ، وتجويف الصدر والبطن أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المُتهمان إلى محكمة الجنايات العاجلة.