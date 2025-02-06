نجاة أسرة كاملة من الموت خنقا في حريق شقة ببولاق

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كتب- رمضان يونس:

نجت أسرة كاملة في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، من الموت خنقا داخل شقة سكنية في شارع ناهيا، إثر نشوب حريق كبير التهم محتويات الشقة.

إدارة شرطة النجدة بالجيزة، تلقت إخطارًا بتصاعد أدخنة كثيفة ونيران من عقار مكون من 5 طوابق في شارع الجمعية ببولاق الدكرور.

عززت قوات الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات والشقق المجاورة وذلك بعد فصل التيار الكهربي والغاز تحسبا لانفجارهما.

تمكنت القوات من السيطرة على الحريق بعد محاصرة ألسنة النيران، وجاري عمليات التبريد من قبل القوات لمنع تجديد لهب النيران.

حرر محضرًا بالواقعة وجاري انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الشقة التي التهمتها النيران لمعرفة سبب نشوب الحريق.