الداخلية تداهم ورشة سرية لتعديل الأسلحة النارية في الشروق

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخص لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة غير مرخصة في مسكنه لإصلاح وتعديل تلك الأسلحة.

عُثر بحوزة المتهم على بندقيتين خرطوش، وعشر طبنجات، وثلاث خزن، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأجزاء وقطع الغيار وأدوات التعديل والإصلاح، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وفي عملية أخرى، نجحت الجهود الأمنية في ضبط تاجر آخر له معلومات جنائية، مقيم في دائرة قسم شرطة العجوزة، لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. عُثر بحوزته على ثلاث بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات، ومبالغ مالية بعملة محلية من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.