متى تُسحب رخصة قيادتك بسبب الكشاف.. ومتى تُلغى نهائيًا؟

كتب- صابر المحلاوي:

الإضاءة العالية تُعد وسيلة مهمة لتأمين الرؤية الليلية أثناء القيادة، لكنها قد تتحول إلى خطر قاتل إذا أُسيء استخدامها، حيث تؤدي إلى تشويش الرؤية لدى السائقين الآخرين وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث. لذلك، شددت الجهات المختصة في قانون المرور الجديد على فرض عقوبات رادعة لمخالفي قواعد استخدام الإضاءة، بهدف الحفاظ على الأرواح وسلامة الطرق.

متى تُسحب رخصة القيادة بسبب الإضاءة؟

حدد قانون المرور الجديد 19 مخالفة تؤدي إلى سحب رخصة القيادة، من بينها 4 حالات رئيسية تتعلق بالإضاءة والكشافات، وهي:

-القيادة ليلاً دون أنوار أمامية أو خلفية: عدم تشغيل المصابيح المحددة قانونيًا، حتى إذا كان ذلك نتيجة عطل أو غيابها تمامًا.

-استخدام أنوار مبهرة أو مصابيح كاشفة بطريقة مخالفة: استخدام الإضاءة القوية بشكل يعيق رؤية السائقين الآخرين، مما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة.

-التوقف ليلاً في أماكن غير مضاءة دون تشغيل المصابيح اللازمة: عدم تشغيل الأضواء الصغيرة الأمامية أو الخلفية أثناء التوقف في أماكن مظلمة، مما يعرض السيارة لخطر الاصطدام.

-استخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها بالرخصة: مثل تشغيل سيارة ملاكي لنقل الركاب بأجرة أو استخدام مركبة نقل في أغراض غير مصرح بها.

ماذا يحدث عند تكرار المخالفة؟

بحسب المادة 72 مكررًا (1) من قانون المرور، في حال ارتكب السائق نفس المخالفة مرة أخرى خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى، يتم إلغاء الرخصة نهائيًا، ولا يُسمح له بالحصول على رخصة جديدة إلا بعد مرور سنة كاملة على الإلغاء.