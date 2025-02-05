تقرير طبي يكشف سبب وفاة زوجين داخل شقتهما بأكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثماني زوجين، بعد العثور عليهما متوفيين داخل حمام شقتهما بمدينة 6 أكتوبر، إثر اختناقهما بغاز السخان أثناء الاستحمام.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الخنق نتيجة استنشاق الغاز السام المتسرب من سخان المياه، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية، لعدم وجود إصابات ظاهرية على الجثمانين.

وتلقى المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم أكتوبر ثانٍ، بلاغًا يفيد بوفاة زوجين داخل شقة سكنية بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثتي "ياسين" (26 عامًا) وزوجته "شيماء" (25 عامًا) داخل حمام شقتهما، وتأكدت وفاتهما نتيجة الاختناق بغاز السخان.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.