اتهامات بالضرب والسب".. فحص بلاغ زوجة مطرب مهرجانات شهير ضد "بلوجر" بالتجمع

كتب- محمود الشوربجي:

تفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغ زوجة مطرب مهرجانات شهير، ضد "بلوجر" لاتهماها بسبها والتعدي عليها بالضرب في القاهرة الجديدة؛ لبيان ملابسات الواقعة وحقيقة البلاغ.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من زوجة مطرب مهرجانات اتهمت فيه بلوجر شهيرة بالتعدي عليها بالضرب والسب بالقاهرة الجديدة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة مع فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان.