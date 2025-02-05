حكاية "قهوة أسوان".. لماذا انتقم مالك عصارة بالكوربة من "حمص أبو آسيا"؟

واقعة الطعن في جامعة حلوان.. دفاع المجني عليه يكشف تطورًا جديدًا

كتب - رمضان يونس:

8 طعنات بسلاح أبيض تَلم؛ كانت كافية أن تشفي غليل "ناصر" وتقتل آمال "حمص" على نحو مأساوي في مشهد أهاب الجميع في منطقة الكوربة بحي مصر الجديدة، أواخر أكتوبر الماضي.

مالك قهوة أسوان الأشهر في مباني الكوربة العتيقة؛ "أبو آسيا" جمعته جيره مع "ناصر" (مالك محل عصير) امتدت نحو 3 عقود من الزمن، لكن سرعان من انتهت في لحظة غضب بعدما احتدم العراك بينهما حول نزاع قضائي على مليكة محال العصير والمقهى.

ابن الثلاث عقود من الزمن "حمص" لم ينجو من الموت ضربا حين تناكفا مع ابن الجيران "ناصر"؛ كال الأخير، إلى الأول وابلًا من الطعنات التي أوقعته قتيلا "كان جاي يضربني وأنا كنت بدافع عن نفسي يافندم". هكذا برر ناصر فعلته عقب إحالته للجنايات.

الجريمة المأساوية؛ بدأت فصولها حين اشترى "حمص" محل عصير -كان يستأجره ناصر- مطلع 2019 من مالكته "إيفيان" بعقد رسمي موثوق من الشهر العقاري.

ما كانت ترغب فيه أسرة "ناصر" هو تملك العصارة لكن الحلم انتهي دون شيء، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة بين الطرفين انتهت بقتيل وسجين.

وكان المتهم "ناصر" أدلي باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، عن كيفية ارتكابه لجريمة قتل "حمص" مالك مقهي أسوان في الكوربة في وسط الشارع.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بوجود خلافات سابقه بينه وبين المجني عليه "حمص" مالك قهوة أسوان منذ 5 سنوات، ومع أمتلاك الضحية حصة من العقار الكائن به محل العصائر ملكه أزدادت الخلافات بينهما لرغبة المجني عليه طرده من المحل.

وتابع "ناصر"، أنه يوم الواقعة فوجئ بـ"حمص" متوجهًا نحو محل العصائر ملكه صارخًا بوجهه ويسبه بسبب خلاف بينهما، فقام بإخراج سلاح أبيض "سكين" والتعدي عليه بعدة طعنات قاصدًا قتله، قائلًا "كنت قرفان منه ومن المشاكل اللي بتحصل، طلعت من المحل بتاعي وطلعت المطوة من جيبي ودخلت عليه ضربته بيها".

وأحالت هيئة محكمة جنايات القاهرة بالعباسية؛ أوراق "ناصر" إلى فضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في أوراق الدعوى، وحددت المحكمة جلسة 5 أبريل المقبل لورود رأي المفتي في قرار الإعدام.