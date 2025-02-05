الداخلية تكشف حقيقة فيديو حريق السيارة المتداول: حادث قديم في الخصوص



كتب- علاء عمران:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في سيارة وتصاعد أدخنة كثيفة على أحد الطرق السريعة، مع الادعاء بأن الحادثة حديثة.

بعد التحقق، تبين أن الفيديو يعود إلى حادث وقع في ديسمبر 2019، حيث اندلعت النيران في سيارة محملة بمواد بترولية في نفق الأمير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تمكنت قوات الحماية المدنية آنذاك من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. تتخذ الجهات المختصة حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه المعلومات المضللة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لمقطع فيديو يظهر خلاله إشتعال النيران بسيارة وتصاعد أدخنة كثيفة بإحدى الطرق السريعة والإدعاء بكونها حديثة.

 بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله عام 2019 ويتعلق بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد مشتعلة بنفق الأمير بمدينة الخصوص بالقليوبية.

 وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.