بعد إحالته للمفتي.. المتهم بقتل مالك مقهي أسوان: كنت قرفان منه ومن المشاكل

واقعة الطعن في جامعة حلوان.. دفاع المجني عليه يكشف تطورًا جديدًا



كتب: أحمد عادل:

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة 5 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على "ناصر" المتهم بقتل مالك قهوة أسوان بالكوربة، بعد إحالته لفضيلة مفتي الجمهورية لآخذ رأي الشرعي في إعدامه.

وأدلي المتهم "ناصر" باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، عن كيفية ارتكابه لجريمة قتل "حمص" مالك مقهي أسوان في الكوربة في وسط الشارع.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بوجود خلافات سابقه بينه وبين المجني عليه "حمص" مالك قهوة أسوان منذ 5 سنوات، ومع أمتلاك الضحية حصة من العقار الكائن به محل العصائر ملكه أزدادت الخلافات بينهما لرغبة المجني عليه طرده من المحل.

وتابع "ناصر"، أنه يوم الواقعة فوجئ بـ"حمص" متوجهًا نحو محل العصائر ملكه صارخًا بوجهه ويسبه بسبب خلاف بينهما، فقام بإخراج سلاح أبيض "سكين" والتعدي عليه بعدة طعنات قاصدًا قتله، قائلًا "كنت قرفان منه ومن المشاكل اللي بتحصل، طلعت من المحل بتاعي وطلعت المطوة من جيبي ودخلت عليه ضربته بيها".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها بإحالة أوراق المتهم "ناصر" إلي فضيلة مفتي الجمهورية، لآخذ الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية إدانته بقتل "حمص" مالك مقهي أسوان بالكوربة.