"هتتجوزيني ولا افضحك".. 10 سنوات سجن لعامل هدد فتاة بصور فاضحة



كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "4" بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن، بمعاقبة شابا بالسجن مع الشغل 10 سنوات، في واقعة اتهامه بتهديد و ابتزاز فتاة بصور وفيديوهات خادشة للشرف لإجبارها على الزواج منه.

وتضمن قرار المحكمة، تغريم المتهم 100 ألف جنيه غرامة، كما ألزمته بدفع 100 وواحد جنيه كتعويض مدنى للفتاة لما أسند إليه من اتهام.

وجهت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 14544 لسنة 2024، جنايات كفر صقر، والمقيدة برقم 3747 لسنة 2024 كلي شمال الشرقية، للمتهم "أ.ا" عامل 7 اتهامات حوت، بتهديد "أ.م"، عن طريق الكتابة عبر تطبيق "واتس اب ز فيسبوك"، بإفشاء صور خادشة للشرف دون رضاها وكان هذا التهديد الكتابي مصحوبا بطلب الزواج منهما، للحيلولة دون إذاعتها وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

وذكرت النيابة في أوراق الدعوى، أن المتهم استعمل"صور"، للمجني عليها دون رضاها وهددها بإفشاء تلك الصور للزواج منه دون رضاها، كما هددها بمقاطع خادشة، بأن أنشأ وأدار حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب وفيسبوك" لتسهيل ارتكاب جريمته بحق الفتاة.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن التقط لها صورًا خادشة للشرف خلسة دون رضاها والتي استعملها في ارتكاب جريمته، وتعمد إزعاجها بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية والاتصالات باستخدام وسائل غير مشروعة، كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع بأن انتهك حرمة الحياة الخاصة و إرسال بكثافة رسائل للمجني عليها.

وقال وليد الوحش وكيلاً عن الفتاة، إن المتهم هدد المجني عليها بصور غير أخلاقية خلسة كونه ودعها بالزواج منه، مضيفًا أنه تعمد على إزعاج موكلته وابتزها بصورها على مواقع التواصل، مشيرًا إلى أن الفتاة لم تتنازل عن حقها ولم تقبل التصالح مع الشاب.