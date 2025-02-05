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دعوى جديدة ضد شيف شهير وطليقته في قضية دهس عامل دليفري

07:49 م الأربعاء 05 فبراير 2025

دعوى جديدة ضد شيف شهير وطليقته في قضية دهس عامل دل

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كتب- صابر المحلاوي:

رفعت أسرة ضحية حادث دهس عامل الدليفري دعوى جنحة مباشرة تطالب بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه ضد شيف شهير وطليقته، متهمين إياهما بالإهمال والاشتراك في القتل الخطأ.

وأقامت أسرة الضحية الدعوى بعد حادث دهس وقع في مدينة الشيخ زايد، حيث اتهموا شيف شهير وطليقته بالإهمال في متابعة ابن طليقتها، الذي تورط في الحادث الذي أودى بحياة عامل الدليفري.

وحددت محكمة جنح الشيخ زايد جلسة 10 مارس المقبل للنظر في الدعوى المقدمة من أسرة الضحية، في حين أيدت محكمة مستأنف جنح الطفل حكم محكمة أول درجة، القاضي بحبس ابن طليقة الشيف سنة مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمه 500 جنيه.

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