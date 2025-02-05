إعلان

وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية ببورسعيد بحضور رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد

05:54 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية ببورسعيد بحضور رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد (5)_5
  • عرض 5 صورة
    وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية ببورسعيد بحضور رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد (4)_4
  • عرض 5 صورة
    وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية ببورسعيد بحضور رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد (1)_1
  • عرض 5 صورة
    وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية ببورسعيد بحضور رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد (3)_3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قام المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه سيادة اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بوضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك عقب زيارة قام بها معالي المستشار رئيس الهيئة إلى المحافظ، صباح اليوم، والتي رافق خلالها مستشارون من الهيئة والنيابة الإدارية، حيث كان في استقبالهم عدد من قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة.

وأشاد المستشار عبدالراضي صديق بالنهضة التنموية الكبرى التي تشهدها محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن المجمع سيشكل إضافة كبيرة في توفير بيئة عمل مناسبة للقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.

ويشمل المجمع المزمع إنشاؤه مساحة 760 مترًا مربعًا ويتألف من بدروم، طابق أرضي، وستة طوابق علوية، حيث سيتضمن المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية بالمحافظة، إضافة إلى أقسام النيابة الإدارية المختلفة.

كما يضم المجمع استراحات فندقية مجهزة للأعضاء، مما يسهم في تسهيل سير العمل وتيسير إجراءات العدالة على المواطنين.

وفي نفس السياق، قام الحضور بافتتاح المرحلة الأولى من نادي مستشاري النيابة الإدارية ببورسعيد، حيث أشاد المستشار رئيس الهيئة بالدعم المستمر من قبل اللواء أركان حرب محافظ بورسعيد وهنأ أعضاء النادي على إنجاز هذا الصرح.

كما أعرب عن سعادته بلمسة الوفاء التي تميزت بوضع صورة المستشار الراحل زغلول عبد الراضي درويش، مؤسس النادي، وهو ما يعكس روح الوفاء والنبل التي تشتهر بها محافظة بورسعيد.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء درع النادي التذكاري إلى المستشار عبد الراضي صديق ومحافظ بورسعيد تقديرًا لجهودهما في دعم تطوير العمل القضائي بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار عبدالراضي صديق هيئة النيابة الإدارية اللواء أركان حرب محب حبشي خليل محافظ بورسعيد مجمع النيابات الإدارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة