وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية ببورسعيد بحضور رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد

كتب- صابر المحلاوي:

قام المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه سيادة اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بوضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك عقب زيارة قام بها معالي المستشار رئيس الهيئة إلى المحافظ، صباح اليوم، والتي رافق خلالها مستشارون من الهيئة والنيابة الإدارية، حيث كان في استقبالهم عدد من قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة.

وأشاد المستشار عبدالراضي صديق بالنهضة التنموية الكبرى التي تشهدها محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن المجمع سيشكل إضافة كبيرة في توفير بيئة عمل مناسبة للقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.

ويشمل المجمع المزمع إنشاؤه مساحة 760 مترًا مربعًا ويتألف من بدروم، طابق أرضي، وستة طوابق علوية، حيث سيتضمن المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية بالمحافظة، إضافة إلى أقسام النيابة الإدارية المختلفة.

كما يضم المجمع استراحات فندقية مجهزة للأعضاء، مما يسهم في تسهيل سير العمل وتيسير إجراءات العدالة على المواطنين.

وفي نفس السياق، قام الحضور بافتتاح المرحلة الأولى من نادي مستشاري النيابة الإدارية ببورسعيد، حيث أشاد المستشار رئيس الهيئة بالدعم المستمر من قبل اللواء أركان حرب محافظ بورسعيد وهنأ أعضاء النادي على إنجاز هذا الصرح.

كما أعرب عن سعادته بلمسة الوفاء التي تميزت بوضع صورة المستشار الراحل زغلول عبد الراضي درويش، مؤسس النادي، وهو ما يعكس روح الوفاء والنبل التي تشتهر بها محافظة بورسعيد.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء درع النادي التذكاري إلى المستشار عبد الراضي صديق ومحافظ بورسعيد تقديرًا لجهودهما في دعم تطوير العمل القضائي بالمحافظة.