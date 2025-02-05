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محاولة خطف صوت وصورة .. الأمن يكشف ملابسات فيديو الأهرام المثير للجدل

05:50 م الأربعاء 05 فبراير 2025

تعبيرية عن ضبط متهم

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كتب - عاطف مراد:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يتتبع سيدة حال دخولها عقار سكنها، ومحاولته دخول شقتها.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن. تم تحديد السيدة الظاهرة في الفيديو، وهي مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة. أفادت بأنها في تاريخ 4 من الشهر الجاري، أثناء عودتها إلى مسكنها، لاحظت قيام شخص بتتبعها ودخول العقار محل سكنها، ومحاولته دفع باب شقتها. تمكنت من غلق الباب، ففر هاربًا. قامت بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تتقدم ببلاغ في هذا الشأن.

تم تحديد وضبط الشخص المذكور، وهو عاطل مقيم بمنطقة الطالبية. بمواجهته، أفاد أهله بأنه مصاب بتأخر وإعاقة ذهنية، وسابق ضبطه من قبل بعض الأهالي في واقعة مماثلة، وتم صرفه لحالته المرضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وزارة الداخلية حاولة خطف صوت وصورة أمن يكشف ملابسات فيديو الأهرام تبع سيدة
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