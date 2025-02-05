رصاصتين عتاب على علاقة آثمة.. قرار من الجنايات في جريمة "سائق القناطر"



كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة مزارع متهم بخطف وقتل سائق رميًا بالرصاص، اعتقادًا منه بوجود علاقة آثمة بين السائق وزوجته. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بإعدام المتهم شنقًا بعد موافقة مفتي الجمهورية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 17019 لسنة 2021 جنايات مركز إمبابة، أن المتهم "ع.ف" وآخر سوداني الجنسية قاما بقتل المجني عليه "ق.ف" عمدًا مع سبق الإصرار. حيث أعد المتهم سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) واستدرج المجني عليه إلى موقع الجريمة، وأطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياته، وذلك بدافع الانتقام لاعتقاده بوجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه وزوجته.

كما تبين أن المتهم خطف المجني عليه بالتحايل، حيث أوهمه بالعمل كحارس لإحدى أراضيه، واستدرجه إلى مكان بعيد عن الأنظار لتنفيذ جريمته. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني، السوداني الجنسية، لم يكن على علم بنية المتهم الأول في الخطف والقتل.

وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهم شنقًا، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وتم تأجيل جلسات المحاكمة لاستكمال الإجراءات القانونية.