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بالصور.. تدخل أمني يمنع شابًا من إنهاء حياته بالسكين أمام محكمة جنوب القاهرة

05:09 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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كتب- عاطف مراد:

حاول مهتز نفسيا إنهاء حياته أمام محكمة جنوب القاهرة بزينهم، بسبب مروره بظروف نفسية سيئة.

وشهدت محكمة جنوب القاهرة بزينهم، قيام أحد الأشخاص يحمل سكين بالصعود على سلم المحكمة والتهديد بانهاء حياته.

ونجحت الأجهزة المعنية بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم في السيطرة على الشخص الذى حاول إنهاء حياته أمام المحكمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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محكمة جنوب القاهرة محاولة انتحار ازمة نفسية
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