مكافحة المخدرات تكشف عن شبكة غسيل أموال بـ 100 مليون جنيه

كتب - علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وقاما المتهمان بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.

وقد قدرت الممتلكات التي تم غسلها بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.