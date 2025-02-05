قرار جديد في دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والتشهير

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز جلسة الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، تتهمه فيها بالسب والتشهير بها، لجلسة 19 فبراير المقبل، للحكم.

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، قد أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد المخرج، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب الدفاع بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه.

كانت الفنانة عفاف شعيب قد حررت محضرًا منذ 3 أشهر ضد المخرج محمد سامي، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.