ضبط 49 سلاحًا ناريًا و8 كيلو حشيش خلال مطاردات أمنية في 3 محافظات

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة على مدار 24 ساعة، استهدفت ملاحقة حائزي وتجار المخدرات، فضلاً عن ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.

وشاركت مديريات الأمن في أسيوط، أسوان، ودمياط في هذه الحملات، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية ملحوظة في كافة المناطق المستهدفة.

ففي مديرية أمن أسيوط، تم ضبط 49 قضية سلاح ناري بدون ترخيص، شملت 20 بندقية آلية، 10 بنادق خرطوش، طبنجة، و23 فردا محليا، بالإضافة إلى كمية من الطلقات المختلفة الأعيرة. كما تم ضبط 12 قضية اتجار في المخدرات، حيث تم ضبط أكثر من 8 كيلو حشيش، أكثر من كيلو أفيون، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 12 متهما، 6 منهم لهم معلومات جنائية. في الوقت نفسه، تم تنفيذ 343 حكما قضائيا متنوعا.

أما في مديرية أمن أسوان، أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا اتجار في المخدرات، بحوزة 3 متهمين، تضمنت الكمية قرابة 7 كيلو حشيش، كمية من الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة. كما تم ضبط قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن بندقية آلية مع خزينة وطلقة، بالإضافة إلى تنفيذ 671 حكما قضائيا.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المخدرات، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو حشيش، 13 كيلو بانجو، أكثر من 7 كيلو هيدرو، وكمية من الهيروين. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت 4 فرد محلي وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين، 3 منهم لهم معلومات جنائية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.