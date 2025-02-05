مطرب مهرجانات شهير في قسم الشرطة بسبب 9 آلاف دولار

كتب - صابر المحلاوي:

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها للوقوف على ملابسات اتهام مطرب المهرجانات "مسلم" لمنتج فني بالاستيلاء على 9 آلاف دولار منه.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الجيزة بورود بلاغ من مطرب مهرجانات يتهم منتجًا بالاستيلاء على مبلغ 9 آلاف دولار.

وأشارت التحريات إلى حضور محامٍ وكيلاً عن مطرب المهرجانات "مسلم"، حيث قدم بلاغًا بقسم شرطة الجيزة اتهم فيه منتجًا فنيًا بالاستيلاء على 9 آلاف دولار، كان قد أعطاها مخرجٌ له لتوصيلها إلى مطرب المهرجانات كقيمة عقد عمل فني بينهما، إلا أنه استولى عليها لنفسه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.