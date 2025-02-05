حملات أمن المنافذ تكشف عن 37 قضية أمنية وتهريب بضائع بملايين الجنيهات

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية تنفيذ حملات موسعة استهدفت مكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تتعلق بتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إلى جانب 2922 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي إطار الأمن العام، تم ضبط 37 قضية، بالإضافة إلى 5 قضايا في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة. كما تم تنفيذ 208 أحكام قضائية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الوزارة حملاتها الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية.