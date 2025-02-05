واقعة غريبة.. غادة تقاضي زوجها أمام المحكمة: "عشت معه في الحرام سنة ونصف"

كتبت - فاطمة عادل:

تروي "غادة.م"، 30 سنة، قصتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، قائلة: لم تكن تتوقع أن حياتها ستأخذ هذا المنعطف الصادم، لكنها وجدت نفسها في موقف لم يخطر لها ببال: "عشت معه في الحرام سنة ونصف".

تكمل "غادة" حديثها قائلة: "تزوجت منذ ثلاث سنوات، وكنت أعيش حياة زوجية مستقرة في ظاهرها، لكن الخلافات سرعان ما بدأت تطفو على السطح. كان زوجي عصبيًا، متقلب المزاج، وكثيرًا ما نشبت بيننا مشاجرات حول أمور مختلفة. حاولت أن أتحمل من أجل الحفاظ على بيتنا، لكن الأمور ازدادت سوءًا، حتى قررت أخيرًا اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى خلع للتخلص من هذه الحياة التي أصبحت لا تُطاق".

وتتابع "غادة": "عندما توجهت إلى المحكمة لمتابعة إجراءات الخلع، كانت الصدمة التي لم أتخيلها أبدًا في حياتي، فقد اكتشفت أن زوجي قد طلقني منذ عام ونصف دون أن يخبرني، أي أنه ظل يعيش معي طوال هذه الفترة دون أي صفة شرعية. كنت أظن أننا زوجان، بينما كنت في الحقيقة مجرد امرأة تعيش مع رجل لا تربطها به أي علاقة قانونية أو دينية".

تختتم "غادة" حديثها قائلة: "وجدت نفسي في دوامة، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا في المستشفى محاطة بعائلتي التي تتساءل: "كيف حدث ذلك؟". وبعد خروجي، لم يفكر ولو لدقيقة في مواجهتي أو تبرير فعلته".

تقدمت "غادة" بدعوى نشوز حملت رقم 739 لسنة 2024 ضد زوجها السابق، معتبرةً أن ما فعله يُعد خديعة كبرى وانتهاكًا لكرامتها وحقوقها، وطالبت المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبته.