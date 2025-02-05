إعلان

كبلوه بالحبال واحتجزوه داخل سيارة.. الداخلية تكشف سر الفيديو المثير للجدل بالقليوبية

12:22 م الأربعاء 05 فبراير 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على عامل توصيل طلبات بمدينة العبور بالقليوبية، وتقييده بالحبال و اصطحابه عنوة داخل سيارة.

وبعد إجراء الفحص والتحقيقات، تم تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهم والد العامل وشقيقه، بالإضافة إلى عاملين في مصحة لعلاج الإدمان.

وبسؤال والد العامل، أفاد بأن نجله يعاني من إدمان المواد المخدرة، وأنه تم الاتفاق مع العاملين في المصحة لاصطحابه وإيداعه فيها لتلقي العلاج، نافياً تعرض نجله لأي عملية اختطاف. وأيد العامل ما ذكره والده في أقواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التعدي على عامل وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي عملية اختطاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كسر حاجز 4 آلاف.. قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة