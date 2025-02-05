كبلوه بالحبال واحتجزوه داخل سيارة.. الداخلية تكشف سر الفيديو المثير للجدل بالقليوبية

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على عامل توصيل طلبات بمدينة العبور بالقليوبية، وتقييده بالحبال و اصطحابه عنوة داخل سيارة.

وبعد إجراء الفحص والتحقيقات، تم تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهم والد العامل وشقيقه، بالإضافة إلى عاملين في مصحة لعلاج الإدمان.

وبسؤال والد العامل، أفاد بأن نجله يعاني من إدمان المواد المخدرة، وأنه تم الاتفاق مع العاملين في المصحة لاصطحابه وإيداعه فيها لتلقي العلاج، نافياً تعرض نجله لأي عملية اختطاف. وأيد العامل ما ذكره والده في أقواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة للتحقيق.