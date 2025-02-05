في واقعة شارع الكوربة.. الجنايات تحاكم قاتل "ابن مالك قهوة أسوان"| اليوم

كتب ـ رمضان يونس:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة "ناصر"، المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة الكوربة"،

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر. ص. م"، في اليوم الثلاثين من أكتوبر 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، قتل المجني عليه "محمد. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة العامة، أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتله - إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه - فدبر للأمر وأعد العدة اللازمة، حيث جهز سلاحًا أبيض، وتربص له في المكان الذي أيقن سلفًا مروره منه. وما إن ظفر به، حتى سدد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه فأفقدته توازنه وأوقعته أرضًا.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه، حيث سدد له عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به إصابات خطيرة أودت بحياته، وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أنه أحرز سلاحًا أبيض (مطواة) دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.

بدأت الحادثة بمشادة كلامية بين "حمص" ومالك العقار، بسبب ادعاء الأول حصوله على حكم قضائي يُمكنه من ملكية محل العصائر المجاور لمقهى أسوان، ورغبته في إخراج المستأجر منه لتوسعة المقهى الخاص به.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، استغاث خلالها مالك العقار، البالغ من العمر خمسين عامًا، بـ"ناصر" مستأجر محل العصائر.

وتصاعدت المواجهة إلى اشتباك بالأيدي والكراسي بين الطرفين، وأثناء العراك، باغت المتهم "حمص" بطعنة نافذة في البطن، مما أفقده توازنه.

حاول عمال المقهى تخليص المجني عليه من يد المتهم، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، إذ سدد له الأخير عدة طعنات متفرقة في الجسد، بالإضافة إلى جرح طعني في الرقبة.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة لم تكن الأولى بين المتهم والمجني عليه، إذ نشبت بينهما مشاجرة سابقة، حرر على إثرها "ناصر" محضرًا ضد نجل مالك مقهى أسوان، وصدر حكم قضائي بحبس "حمص" لمدة عام.