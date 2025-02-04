قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بفبركة رسالة موظف دار الأوبرا

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لموظف دار الأوبرا بعد أن ترددت أنباء عن تخلصه من حياته.

وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغًا بوجود جثة طافية بنهر النيل، وقد توصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى فلم يتبين به أية آثار إصابية.

وبسؤال شقيق المتوفى قرر أنه لا يشتبه جنائيًا في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر على مواقع التوصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منشورًا يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.

وبإجراء التحريات تبين أن موظف سابق بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق على أحد المنشورات على تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم على المتوفى من جهة عمله، الأمر الذي دفعه للإقدام على الانتحار، وبمواجهة المتهم أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي؛ لاستكتابه وبيان عما إذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.